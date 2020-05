Uasz / Mamadou Lamine Diombéra limogé, Moustapha Lô Diatta aux commandes du Crouz

Les tensions notées au sein de l'université Assane Seck de Ziguinchor entre étudiants et le désormais ex directeur du Crous et surtout d'avec son personnel qui est divisé en deux, ont eu raison du Dr Mamadou Lamine Diombéra. Il a été remplacé à ce poste pour, dit-on, calmer les tensions nées de ses agissements notés sur plusieurs fronts, par son collègue le Docteur Moustapha Lô Diatta.

Le nouveau patron du centre régional des oeuvres universitaires de Ziguinchor (Crouz) est un docteur en relations internationales, Enseignant chercheur à l’Université Assane Seck de Ziguinchor, matricule de solde n°172145/F.

Lô Diatta comme l'appellent affectueusement ses intimes, a la lourde responsabilité d'apaiser le climat social entre le Crouz et les étudiants, mais aussi de rétablir les incohérences notées dans le traitement du personnel du Crouz causées par son prédécesseur...