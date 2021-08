UVS-Thiès : Les étudiants fustigent la démarche de l'administration qu'ils accusent de ne pas respecter la loi et le décret pour l'admission en master.

Les étudiants de la 5ème promotion de l'Université virtuelle de Thiès condamnent avec la dernière énergie le non-respect de la loi 2011/05 du 30 mars 2011 qui stipule que la moyenne pour aller en master est de 11/20.



Dans un nouveau communiqué de l'administration portant lancement de l'admission en master de ladite promotion 2020-2021, seuls 1.170 étudiants risquent d'être sélectionnés sur 2.200 étudiants ayant une moyenne de plus de 11/20 avec 180 points durant les 3 ans d'études pour valider la licence. Ainsi, 1. 030 étudiants qui devaient aller en master ont vu leurs dossiers rejetés.



Face à la presse, ces étudiants de l'Uvs exigent l'ouverture de deux masters (Professionnelle et recherches), le report du délai des inscriptions en master prévu ce lundi 23 août 2021 afin de permettre à leurs camarades en rattrapage de terminer l'année et d'être sélectionnés...