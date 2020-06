UVS : Privés de bourses, les étudiants dénoncent une injustice et interpellent le chef de l'État.

Privés de bourse pour le master 2, les étudiants de la première promotion de l'université virtuelle du Sénégal dénoncent ce qu'ils considèrent comme une injustice.



En sit-in devant le siège de l'Uvs sis à la VDN, ces étudiants interpellent le président de la République et prennent l'opinion à témoin de leurs conditions d'existence.



"Nous interpellons le chef de l'État, car on a épuisé toutes les voies diplomatiques. On a rencontré le directeur des bourses, le directeur de l'Enseignement Supérieur et le directeur de cabinet du ministre de l'Enseignement Supérieur, mais jusqu'à présent, on n'a pas eu gain de cause", se désole Ousmane Diao, le porte-parole des étudiants...