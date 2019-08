UTILISATION FRAUDULEUSE DE L’IMAGE DES « LIONS » : Le tribunal « gifle » La Poste, Senegindia, Cfao, Boa et Tigo...

Selon nos informations, la Fédération sénégalaise de football avait porté plainte devant le tribunal après avoir constaté ces cas de fraude manifeste. D’autant que les mises en cause présumées utilisaient les images des « Lions » pour se livrer à des publicités sans verser le moindre kopeck.



Lors du procès, les sociétés concernées ont tenté de plaider l’irrecevabilité de la requête mais dans sa décision, le tribunal a été tranchant.



Les juges ont sommé Tigo et Cie « d’arrêter toute utilisation de l’image des équipes nationales de football du Sénégal et de tous autres signes et marques distinctifs de la Fédération sénégalaise de football sur leurs pages officielles facebook et sur tous les supports servant de publicité commerciale, le tout sous astreinte de 100.000 Fcfa par jour à compter de la signification de la mesure », selon la décision.