USSEIN: " L'État a mis énormément de ressources dans le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche...on attend d’avoir un produit en adéquation avec l'investissement"( Macky Sall).

Effectuant une visite de chantier au niveau de l'université du Sine Saloum Elhadji Ibrahima Niass, le Président Macky Sall a invité les étudiants de cette université et l'ensemble étudiants du pays à " éviter les grèves inutiles".



" La vie estudiantine est courte alors vous devez en profiter pour vous former, acquérir les connaissances qui devront vous préparer pour affronter la vie ", a déclaré le chef de l'État.



Le chef de l'État de poursuivre en ces termes. " On peut demander et revendiquer mais ce n'est pas la vocation de l'étudiant...La vocation de l'étudiant c'est d'étudier, de finir, de sortir et de trouver une perspective pour soi-même, pour sa famille et pour son pays...".



" L'État a mis énormément de ressources dans le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche...Tout ce qu'on attend c'est d’avoir un produit qui soit en adéquation avec l'investissement...", a-t-il ajouté.