USSEIN / CHeikh Oumar Anne : « Nous allons démarrer incessamment la construction du site de Kaolack »

Au cours de sa visite de l'Université du Sine-Saloum El Hadj Ibrahima Niass (Ussein), le ministre de l'Enseignement supérieur a apporté des réponses aux préoccupations des saloum-saloum par rapport au démarrage prochain des travaux de construction du site de Kaolack.



Cheikh Oumar Anne a ainsi avancé un délai de 18 mois pour la mise à disposition du cahier de charge devant permettre le démarrage des travaux. "Il reste à démarrer les travaux du site de Kaolack. Nous allons réceptionner dans un an au maximum les infrastructures à Fatick, à Kaffrine. Nous allons démarrer incessamment la construction du site de Kaolack.



Par arbitrage du gouvernement, il a été décidé de confier ce projet à la présidence de la République parce que cela permettait de raccourcir les délais des procédures et de mobiliser plus facilement les ressources nécessaires pour démarrer le projet et le terminer dans les temps...



Avec les services de la présidence, le ministère de l'enseignement supérieur travaille pour qu'on ait un bon cahier de charge prenant en compte tous les volets du projet de l'université de Kaolack lorsqu'on démarrera c'est dans un délai de 18 mois, avec un schéma échéancier, nous livrerons les différentes infrastructures académiques et sociales...", a répondu le ministre.



Pour le volet social, le ministre de l'enseignement a annoncé le démarrage prochain des travaux de construction de logements et de restaurants pour les apprenants. "Nous allons démarrer dans les trois sites de Kaffrine, Kaolack et Fatick, au courant du mois de juillet, on devait même démarrer depuis le mois d'avril, mais comme vous le savez, la crise du covid-19 étant passée par là, on a un peu dépassé le démarrage, mais au courant de juillet, on démarre les travaux. Et dans cet établissement, on va construire des logements pour 1.000 lits et des infrastructures d'assainissement et un restaurant de 1.000 places assises. Nous prévoyons que l'USSEIN puisse monter en puissance et recevoir les 30.000 étudiants qui sont prévus..."