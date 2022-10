USINE DE NÉBÉ / 04 des 09 brûlés décèdent finalement … Le bilan passe à 05 décès désormais, alors que de grosses inquiétudes pèsent sur les 05 autres encore à l’hôpital.

Nébé croule sous le poids de la tristesse et de la désolation. Ceci, depuis que l’usine agroalimentaire de la localité a pris feu et tué dans un premier temps une personne non sans envoyer 09 autres à l’hôpital pour causes de brûlures graves. Nous étions le 04 octobre.



Aujourd’hui, c’est à dire 04 jours après, le bilan s’est drastiquement alourdi. 04 autres blessés ont succombé à leurs blessures. Le dernier en date s’appelle Siw Faye, le seul des rescapés à avoir été évacué à Thiès.



05 autres brûlés sont présentement aux soins intensifs entre Diourbel et Touba.



Le ministre Samba Ndiobène Kâ avait été effectué le déplacement sur les lieux à la suite de Serigne Moustapha Mbacké Abdou Lakram. Nébé se situe dans la commune de Tocky Gare dans le département de Diourbel.







Affaire à suivre…