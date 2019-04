USA : Wally Seck devance Beyonce, Beyond et Adel dans un sondage

Une expérience inédite a été effectuée par un professeur américain dans une salle de classe de l’école où il donne des cours. Un sondage organisé donne largement vainqueur Wally Ballago Seck qui passe devant Beyonce, Beyond et Adel.

Une chose qui montre que le prince des Faramareen monte en puissance sur la scène internationale surtout aux USA où il est mis en concurrence contre les plus grandes stars internationales...