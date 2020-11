USA- Vainqueur de la Présidentielle : Macky Sall félicite Joe Biden

Joe Biden est le 46 éme Président des Etats Unis. Il a remporté ce soir l’élection présidentielle qui l’opposait à Donald Trump. Les félicitations fusent de partout. Le Chef de l’Etat Macky Sall n’est pas en reste sur twitter il a aussi félicité la Vice –Présidente Kamal Haris. Première femme et surtout de couleur à occuper ce poste. « Mes Chaleureuses félicitations à Joe Biden et Kamala Harris pour leur victoire. Le Sénégal se réjouit de poursuivre ses excellentes relations d’amitié et de coopération avec les États Unis d’Amérique » a twetté Macky.