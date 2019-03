USA : Un peu plus sur l’arrestation de Cheikh Thiam en Floride.

Libération révélait récemment qu'un Sénégalais du nom de Cheikh Thiam avait été arrêté en Floride aux États-Unis, pour sévices sur un enfant. Le nommé Macodou Fall, doctorant à l'Universite de Floride (University of Florida), Gainesville, nous a saisi pour apporter des précisions. Voici son témoignage : "En fait l’incident n’a rien à avoir avec l'école où Mr. Cheikh Thiam enseigne. Au contraire, Mr. Thiam est un enseignant très bien aimé et très respecté dans son établissement. Il s’agit plutôt d’un arrêt temporaire pour avoir corrigé son propre fils qui se bagarrait avec son autre enfant à la maison. Une fois à l’école, l'enfant rapporta l'incident à sa maîtresse qui en déduit que celui-ci avait été abusé par son père. Il faut rappeler que l'enfant en question n'a que 4 ans".

"C'est dans ce contexte que l'école dans laquelle étudie le fils de Mr. Thiam a contacté le service de protection des enfants et des familles de l'État de Floride qui enclencha, à son tour, une enquête. Il faut noter que pour que Mr. Thiam soit condamné, il fallait que l'abus dont il est accusé par l'école, soit déterminé. Ce qui n'est pas le cas puisque les services de protection des enfants et des familles de l’État de Floride ont déjà terminé leurs investigations et conclu qu’il n’y avait aucun abus avant d'acquitter Mr. Thiam".