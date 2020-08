USA / Boycott en NBA : Les joueurs boudent les parquets en guise de protestation contre les bavures policières envers les Afro-américains.

Le monde sportif américain, basketteurs de la NBA en tête, a démarré un mouvement de boycott des compétitions sans précédent, ce mercredi en réaction à l'affaire Jacob Blake. Un citoyen Afro-Américain grièvement blessé par balles, par un policier blanc. Une nouvelle bavure policière qui relance de plus belle le mouvement antiraciste aux États-Unis, informe l'agence France-Presse (AFP.)



Enclenché par l'équipe de basket-ball des Milwaukee Bucks, qui a boycotté un match et contraint la NBA à reporter plusieurs autres rencontres mercredi, le mouvement s'est propagé à grande vitesse, rapporte la même source. Toujours selon l'Agence France-Presse, les Lakers et les Los Angeles Clippers ont voté pour l'abandon de la saison NBA.