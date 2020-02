URGENT : L'Afrique enregistre son second cas de Coronavirus

Décidément la maladie du coronavirus se propage de plus en plus. Après la Chine, la Corée, l'Iran, l'Italie, c'est au continent africain d'enregistrer son second cas. Repérée en l'Algérie, la présence de la maladie a bel et bien été confirmée par Abderrahmane Bouzid, ministre de la santé algérien. Ce dernier qui faisait une déclaration ce mardi, s'est expliqué sur les raisons de l'introduction du coronavirus dans ce pays d'Afrique du Nord.À l'en croire, il s'agit d'un ressortissant italien qui est entré en Algérie le 17 février 2020. Testé positif au coronavirus, il a aussitôt été transféré à l'institut Pasteur à Alger. Il est actuellement placé en isolement médical avec toute la sécurité requise.Pour rassurer la population algérienne, Abderrahmane Bouzid soutient que toutes les mesures nécessaires et préventives ont été prises pour soigner ce patient...