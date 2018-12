UNIVERSITÉ DE TOUBA - La première pierre posée par le Khalife des Mourides...Touba Ça Kanam dégaine 100 millions séance tenante

C'est en présence de plusieurs personnalités de l'État du Sénégal et plus précisément du ministre de l'intérieur Aly Ngouille Ndiaye, de celui de l'enseignement supérieur Mary Teuw Niane et de l'essentiel des Khalifes des grandes concessions religieuses de Touba et de Mbacké, que le Khalife Général des Mourides a procédé à la pose de la première pierre du complexe Islamique de Touba nominativement abrégé '' Université de Touba. ''



Serigne Mountakha Bassirou Mbacké est arrivé sur le site aux environs de 12 heures 30 minutes en compagnie de son porte-parole Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre qui l'attendait devant la porte. L'acte solennel sera posé exactement entre 13 heures 22 et 13 heures 26 minutes et les travaux vont démarrer avec une participation financière record de l'association Touba Ça Kanam qui a dégagé une somme de 100 millions de francs. Une somme remise au Patriarche de Darou Miname par Serigne Habibou Ibn Serigne Fallou et Serigne Fallou Ndiaye, Président de la structure et qui risque de réveiller les bonnes volontés.



Il faut signaler que la rencontre a démarré par un récital de quelques versets coraniques et la déclamation par Serigne Mountakha Guèye de quelques vers des poèmes de Cheikh Ahmadou Bamba.



Le Rawdu Rayâhin a été confirmé comme structure chargée de veiller sur le contenu religieux des enseignements qui y seront en partie dispensés. L'ouvrage devra coûter la rondelle somme de 37 milliards de francs. Lors de sa dernière visite à Touba, le Président Macky Sall s'était engagé à apporter sa contribution.