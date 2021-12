UNIVERSITÉ DE BAMBEY / Vers une tension plus vive avec le passage devant le conseil de discipline de trois étudiants

L’Université de Bambey est bien loin de voir le bout du tunnel. La tournure que prend la crise n’est guère de nature à espérer de sitôt un dégel. Malgré les bons offices de plusieurs bonnes volontés, les étudiants campent sur leurs positions et poursuivent grèves et manifestations.



De l’autre côté, les autorités comptent ne laisser aucun acte d’indiscipline impuni. D'ailleurs, trois étudiants ont été convoqués devant le conseil de discipline ce mercredi à 10 heures au niveau de la salle des actes de l’Université.

Il s’agit de Thierno Amadou Néné Diallo, d’Ibrahima Thiam et de Assane Ndour en licence 3 PN.



Les dernières manifestations ont occasionné plusieurs blessés du côté des forces de l’ordre. Parmi les dernières décisions adoptées, l’on peut retenir l’autorisation donnée au recteur d’installer des forces de l’ordre dans l’enceinte du campus pédagogique pour parer à toute éventualité. Affaire à suivre…