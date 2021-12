UNIVERSITÉ DE BAMBEY / Le recteur autorisé à requérir la présence des forces de l’ordre dans le campus pédagogique.

Depuis quelques jours, l’Université Alioune Diop de Bambey s'est installée dans une zone de turbulences ponctuées de violences et de rixes entre étudiants et forces de l’ordre.



Partant du constat que les dérives durent depuis le 07 décembre, l’Assemblée de l’Université qui considère que ce bouillonnement est le fait d’un groupe d’étudiants identifié, autorise le Recteur à requérir la présence des forces de l’ordre jusque dans le campus pédagogique.



En effet, réunis en session restreinte ce 9 décembre 2021, les autorités ont condamné les actes de violence avant d’instruire la commission de discipline à convoquer et à entendre les étudiants incriminés dans les perturbations. Elles ont aussi informé les étudiants, les parents d’étudiants et le personnel « que toutes les dispositions sont prises pour le maintien de l’ordre afin de permettre à l’université de remplir ses missions notamment en ce qui concerne le déroulement normal des enseignements. »



Toujours dans ce communiqué rendu public, les autorités de l’institution confient que ces agissements perturbent le fonctionnement du site de Bambey. Il s’agit d’étudiants qui cherchent à s’opposer par la violence, après maints atermoiements, aux décisions que les instances statutaires de l’université ont pris depuis le 9 août 2021. Ces décisions, renseigne le document, sont relatives à la dissolution de la coordination des étudiants et des amicales affiliées, - aux mesures disciplinaires prononcées à l’encontre d’étudiants et - au nombre de session d’examen.



Les autorités rappellent quand même, afin que nul n’en ignore, « que les mesures disciplinaires sont susceptibles de recours devant les juridictions nationales compétentes ».



Elles ne manqueront pas de remercier « la grande majorité des étudiants qui respecte les décisions des instances »