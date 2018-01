UNE PIERRE SUR LA TÊTE D'UN DÉPUTÉ - Sadaga a-t-il payé pour avoir attaqué Wade ?

Venu prendre part, dimanche après-midi, au meeting initié par Sokhna Mame Saï Mbacké qui distribuait des machines aux femmes de Madyana, l'honorable député Abdou Lahad Seck Sadaga a reçu une grosse pierre sur la tête alors qu'il terminait juste son réquisitoire contre le Président Wade. Invité à prendre la parole, le responsable politique libéral a d'abord démarré par marteler que '' le bilan du Président Macky Sall à Touba est largement plus élogieux que celui du Président Wade ''. Il citera les 9 milliards investis dans le domaine de l'assainissement, les routes secondaires récemment construites, les financements octroyés aux femmes et aux paysans... À côté, il minimisera les réalisations de l'ancien Chef de l'Etat invitant les populations de la cité à adhérer à la politique de son mentor.



C'est alors que la première pierre est venue atterrir sur sa tête, causant deux blessures au niveau de la tête et de la main. Il sera conduit à l'hôpital Matlaboul Fawzeini. Joint au téléphone , le député qui a aussi perdu son appareil téléphonique, dira avoir obtenu un certificat médical et s'apprête dès demain à porter plainte contre X.



'' Je crois que ce sont les menaces que j'ai reçues lorsque j'ai parlé de Wade à l'hémicycle qui sont en train d'être mises à exécution. J'avais, en effet, reçu une centaine d'appels. Et c'était tout le temps des menaces de mort, des insultes. C'est ainsi que je suis parti déposer une plainte au niveau de la Dic. Plus de 100 numéros de téléphone ont été répertoriés. Peut-être que certains à qui appartiennent ces numéros habitent Touba ou Mbacké ''. Le député confie avoir pris la ferme volonté de se battre pour la réélection du Président Sall et estime que ce qui lui est arrivé ce dimanche n'est qu'un '' trophée '' politique.