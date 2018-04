UN MOIS DE PRISON FERME - Un fils de Serigne Mourtalla Mbacké Khadim Rassoul jugé en flagrant délit de...

Le juge du tribunal des flagrants délits de Thiès n'aura guère ménagé Serigne Abdou Hakim Mbacké. Le chef religieux, fils de Serigne Mourtalla Mbacké Khadim Rassoul a été arrêté non loin de la capitale du Rail à bord d'un véhicule sans document d'assurance. Une source non confirmée parle aussi de défaut de permis de conduire. Nous étions juste la veille du Magal du Kazu Rajab.



Au terme de ce contrôle de routine, il a été arrêté, placé sous mandat de dépôt, jugé et déféré à la maison d'arrêt et de correction de Thiès où il devra purger une peine de prison d'un mois ferme.



Mis au parfum de la nouvelle, la famille du Saint homme s'est montrée scandalisée d'autant plus que le chef religieux semble nullement, selon elle, avoir eu l'opportunité d'aviser ses parents. Son oncle, présent à la délibération, a été dans tous ses états.