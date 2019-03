UN GÉNÉRAL EN DEUIL- Journée de prières organisée par Cheikh Sène, Général de brigade, pour son défunt père

Journée de prières à Rufisque... Le Général de brigade Cheikh Sène, Haut commandant de la gendarmerie et Directeur de la Justice militaire qui a perdu son père Ndongo Sène, il y a trois jours, reçoit présentement les condoléances au domicile familial.

Le décès du regretté Ndongo Sène est survenu, selon de sources concordantes, le 18 mars à 20 heures, à l'hôpital Principal de Dakar. L'inhumation a eu lieu hier dans la ville sainte de Touba.

Toute l’équipe de Dakaractu s’associe à cette douleur et présente ses condoléances au Général Cheikh Sène et à toute sa famille.