UN ESCROC À TOUBA / Ibou achète des paires de dindons, des poulets et paie par de faux messages de transfert d’argent à des commerçants qui n’ont rien vu venir...

Pour vol, accès et maintien frauduleux dans un système informatique et escroquerie via Wave et recel, Ibou risque de passer un bon moment dans la citadelle du silence de Diourbel. En effet, l’homme a réussi à escroquer des commerçants de volaille officiant à Gare Bu Ndaw, au marché Ocass en simulant de payer via le réseau de transfert d’argent Wave.



Après s’être mis d’accord avec ses victimes de Gare Bu Ndaw qui ont accepté de lui céder les 02 paires de dindons à, respectivement, 29 000 et 27 500 francs, Ibou s’est contenté d’envoyer aux baana - baana des messages comme ceux reçus en cas de transfert.



Croyant tenir le bon bout, les deux commerçants se rendront compte, une fois à la boutique de retrait, que les messages reçus étaient de simples sms et qu’ils avaient juste été escroqués.



Le malfrat sera malheureusement rattrapé par d’autres plaintes. Deux autres victimes se signaleront. Elles aussi avaient reçu ces mêmes messages après cession de 04 poulets et de 10 tablettes d’œufs. D’autres victimes encore feront surface... Certains lui imputeront des vols de téléphones portables, d’autres de « soumbala »



Si Ibou s’est mis à escroquer les gens, c’était pour une raison bien précise. Aux enquêteurs, il dira avoir contracté une dette d’un million huit cent mille (1.800.000) francs dans une banque de la place. Une dette qui lui a complètement volé le sommeil. Affaire à suivre…