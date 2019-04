UGB de Saint-Louis / Revendications des étudiants : Le recteur se dédouane et précise

En conférence de presse cet après midi, à l'issue de l'assemblée de l'université, le recteur de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis a apporté des précisions sur les revendications des étudiants.

Selon le recteur Ousmane Thiaré, ce ne sont pas les universités qui paiement les bourses.

"Il faut comprendre que les bourses des étudiants ne sont pas payées par les universités. Mais nous avons toujours travaillé à satisfaire les étudiants. Nous reconnaissons qu'il y a cependant des problèmes. Et nous avons toujours été en contact avec Eco Bank, notamment les autorités pour que les étudiants soient payés à temps..."

Poursuivant ses explications, le recteur souligne que le budget pour les projets de l'eau et de l'assainissement ne provient pas de l'université.

"Pour la question de l'eau et l'assainissement, il faut reconnaître que le budget de ces projets ne doit pas provenir de l'Université. Ces questions ne dépendent pas de l'Université Gaston Berger et nous avons toujours été en contact avec les autorités pour trouver les meilleures solutions. Car notre rôle en tant que recteur c'est d'alerter les autorités". Tout comme pour l'affaire Fallou Sène, il se garde de faire tout commentaire. Car l'affaire est pendante devant la justice.

Toutefois, le recteur déplore et condamne vigoureusement les actes perpétrés par les étudiants dans son bureau...