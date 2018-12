UGB de Saint-Louis : Les étudiants réclament justice sur le dossier Fallou Sène et menacent

Sept mois après la mort de l'étudiant Mouhamadou Fallou Sène tué par balle dans le champ de bataille suite à des échauffourées entre étudiants et forces de l'ordre à Sanar, la coordination des étudiants de Saint-Louis continue toujours de réclamer justice sur cette affaire. " La coordination des étudiants de Saint-Louis tient à attirer l'attention de la communauté pour que justice soit faite sur l'affaire Fallou Sène. "Il faut que justice soit faite", lance Alioune Guèye, Président de la coordination des étudiants de Saint-Louis. Qui dénonce par ailleurs ce qu'il considère comme "lettre morte" et interpelle les autorité avant d'avertir : "Nous utiliserons toutes nos forces et nous les interpellons si toutefois l'État ne prend pas ses responsabilités, nous allons utiliser notre manière de faire et cela va aboutir à ce que ça va aboutir", conclut Alioune Guèye, Président de la coordination des étudiants de Saint-Louis…