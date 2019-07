UGB de Saint-Louis : Le recteur Ousmane Thiaré plaide pour la construction d'un centre hospitalier universitaire.

Le recteur de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis a saisi l'occasion de la journée de graduation de la première promotion de médecin de l'UFR médecine de l'UGB pour demander l'érection d'un centre hospitalier universitaire à Sanar. "C'est une demande sociale qui est très importante pour l'université. Car les étudiants auront un lieu de pratique de leur métier", souligne le recteur Oumane Thiaré. Il estime à cet effet que toutes les procédures sont enclenchées et il ne reste que les partenaires et l'appui de l'État du Sénégal pour l'exécution du projet. Pour la première promotion de médecins de l'Université Gaston Berger, vingt deux médecins sortant ont reçu leurs parchemins des mains des autorités en présence de leurs amis et parents.