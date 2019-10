UGB de Saint-Louis : La CESL affiche son désaccord pour l'orientation de 5.000 nouveaux bacheliers à Sanar.

Au terme d'une rencontre avec la tutelle suite au mot d'ordre de grève illimitée qu'elle avait décrétée la semaine dernière, la coordination des étudiants de Saint-Louis a décidé de maintenir ce mot d'ordre de grève.

Lors d'un face à face avec la presse, les étudiants n'ont pas manqué d'exprimer leur déception au sortir de la présentation de leur plateforme revendicative.

La CESL s'insurge également contre la ferme volonté du ministre de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation d'orienter 5.000 étudiants à l'Université Gaston Berger pour cette année.

À cet effet, la coordination des étudiants de Saint-Louis brandit comme argument "les conditions d’accueil catastrophiques".

La coordination se désole également du non respect des engagements et promesses des autorités, notamment "la non livraison des 2.000 lits et le démarrage des travaux du bloc administratif et pédagogique".