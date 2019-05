UGB : Une marche pacifique annoncée par la coordination des étudiants en vue de commémorer l'anniversaire du décès de leur camarade Fallou Sène

La coordination des étudiants de Saint-Louis continue toujours de réclamer justice pour la mort de Mouhamadou Fallou Sène, du nom de cet étudiant tué par balle lors d'affrontements entre étudiants et forces de l'ordre le 15 Mai 2018.

En conférence de presse ce weekend, le responsable de la coordination des étudiants de Saint-Louis, Daouda Sagna, et ses camarades invitent les autorités à prendre au sérieux cette affaire pendante devant la table du procureur depuis 2018.

Ces étudiants dénoncent également les conditions difficiles qu'ils vivent au sein du campus social de l'Université, mais également la rupture de dialogue entre la coordination des étudiants et l'administration universitaire.

En perspective de la commémoration du premier anniversaire du rappel à Dieu de l'étudiant Fallou Sène, la coordination des étudiants promet d'organiser une marche pacifique avec l'ensemble du corps estudiantin...