UGB / Saint-Louis : Les étudiants rejettent les propositions du recteur pour un enseignement à distance.

À l'université Gaston Berger de Saint-Louis, pas moins de dix cas de Covid-19 ont été recensés dans le temple du savoir, dont des étudiants, et du corps professoral. Face à la recrudescence de cas à Sanar, le recteur de l'université Gaston Berger, Ousmane Thiaré, dans un communiqué parcouru par Dakaractu, invitait les acteurs de cette université à privilégier l'enseignement à distance et la vidéo conférence pour réduire les risques de contamination.



Une proposition rejetée par la coordination des étudiants de Saint-Louis. Pour des problèmes relatifs à la qualité de la connexion, la coordination des étudiants de l’UGB oppose son veto par rapport aux propositions du recteur Ousmane Thiaré.



"En ce qui concerne le communiqué du recteur, nous saluons les mesures prises et tous les efforts que l’administration est en train de prendre pour éradiquer la maladie. Cependant, par rapport au télétravail, c’est une chose que nous encourageons. Mais nous avons des réserves pour l'enseignement en ligne. Car aujourd’hui, les préalables ne sont pas respectés. Il y a de cela une semaine, la coordination avait sorti une note pour faire l'état des problèmes. Parmi lesquels, on avait cité celui lié au wifi. Qu’on devrait régler très rapidement parce qu’on ne peut pas envisager de faire des cours en ligne alors qu’à l’UGB, le wifi cause un véritable problème. Les principes d’égalité et d’équité de tous les étudiants ne peuvent pas nous permettre d’accepter que ces cours en ligne se fassent pour certains alors que d’autres ne disposent pas de la connexion", souligne Moustapha Diouf un des responsables de la coordination des étudiants de Saint-Louis...