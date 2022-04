UGB / Saint-Louis : La Coordination des étudiants de Sanar réclame la tête du recteur Ousmane Thiaré et celle du directeur du Crous Pape Ibrahima Faye.

À l’université Gaston Berger de Saint-Louis, le courant ne passe plus entre les autorités universitaires et la coordination des étudiants de Saint-Louis. Pour cause, les deux entités sont à couteaux tirés depuis quelques semaines.



En sit-in ce matin devant le rectorat de ladite université, la coordination des étudiants a traité les autorités de l’UGB « d'incompétentes » avant de réclamer leur départ à la tête du temple du savoir.

« Lors d’un point de presse qu’il a tenu récemment, le recteur est allé jusqu’à nier l’existence de la coordination des étudiants de Saint-Louis.



Pourtant c’est ce même recteur qui avait signé un protocole d’accord avec la coordination des étudiants de Saint-Louis, en présence du directeur du CROUS et du gouverneur de la région de Saint-Louis, qui est considéré comme le représentant du président de la République. C’est pourquoi nous avons tenu ce sit -in ce matin, mais on n’a pas jugé nécessaire d’arrêter les cours. La prochaine fois si on doit faire des actions de ce genre, la CSEL n’hésitera pas à faire vaquer les activités pédagogiques au sein de l’université pour une mobilisation générale.



L’objectif de notre sit-in de ce matin, c’est de se mobiliser devant le rectorat pour lui montrer que les étudiants ne sont pas contents de lui et nous demandons son départ ainsi que celui du directeur du CROUS. Parce qu’en 2020, ce rectorat avait reçu un budget de plus de dix milliards. En 2021, ce même rectorat avait reçu un budget de plus de onze milliards, dix milliards en 2022 et depuis lors, ils ne parviennent même pas à faire le minimum de réfections dans les salles de classe.



Ce qui fait que nous n’avons pas hésité à demander le départ pur et simple du recteur Ousmane Thiaré, ainsi que le directeur du CROUS. Parce que ce sont des autorités qui ne peuvent pas gérer l’université Gaston Berger de Saint-Louis. Ils ne sont même pas capables de relayer les revendications des étudiants auprès des autorités centrales, le président de la république et son ministre de l’enseignement supérieur et de l’innovation », a déploré Ousmane Guèye, le responsable de la coordination des étudiants de Saint-Louis...