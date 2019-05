UGB - Saint-Louis / Affaire Fallou Sène : "L'État refuse de prendre ses responsabilités. Et nous réclamons justice"

Un an après l'assassinat de leur camarade Mouhamadou Fallou Sène, la coordination des étudiants de Saint-Louis constate toujours "qu'il n'y a pas d'avancée significative dans ce dit dossier Fallou Sène".

Ces étudiants accusent l'État du Sénégal d'être le principal responsable. Car selon eux toujours, "l'État ne veut pas prendre ses responsabilités pour tirer au clair cette affaire. Puisque l'auteur de cet acte a été déjà identifié, mais rien n'est encore fait allant dans le sens de l'interpeler.

Ces étudiants rappellent que "le même jour du décès de l'étudiant Fallou Sène, le colonel Cissé de la gendarmerie nationale avait fait une déclaration pour dire que toutes les pistes seront dégagées pour identifier l'auteur de cette forfaiture", mais rien, regrettent les étudiants.

À cet effet, ils demandent au président de donner ordre au procureur de la République de Dakar pour que ce dossier soit déclassifié le plus rapidement possible...