Le directeur du centre des Œuvres universitaires et social de l'université Gaston Berger de Saint-Louis, Pape Ibrahima Faye a alerté ce mardi sur les conséquences énormes qu'engendrent les journées sans ticket initiés depuis quelques temps par les étudiants.



Selon Pape Ibrahima Faye, "à ce jour du mois de Janvier, les étudiants de l'université Gaston Berger de Saint-Louis sont à 12 jours de journées sans ticket."



Selon toujours le directeur du CROUS, "cette situation a grevé drastiquement les recettes du CROUS jusqu’à hauteur de 30 millions de FCFA."



Ce qui aux yeux du directeur, "impacte négativement sur le budget du CROUS, et par ricochet sur les conditions de vie des étudiants car avec cette perte énorme de fonds, le CROUS ne pourra pas prendre en charge efficacement les préoccupations des étudiants."



À cet effet, Pape Ibrahima Faye déclare que "le CROUS, dans le souci de prendre les mesures de façon responsable, n’assurera plus le service au niveau des restaurants en cas de décret de journées sans ticket".



Propos tenus lors de l'ouverture de la quinzaine de l'hygiène et de l'entretien du campus social du Sanar, parallèlement au programme "zéro déchet" lancé par le président de la République Macky Sall.