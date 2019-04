UGB / Réunion d'urgence entre le recteur et les directeurs des UFR à l'instant

Après avoir échangé avec une source bien informée de la situation qui prévaut à Sanar présentement, Dakaractu est en mesure de vous informer qu'une réunion d'urgence est convoquée à l'instant par le recteur de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, Oumane Thiaré, avec l'ensemble des directeurs des différentes unités de formation et de recherche.

Et notre source de souligner toujours que la situation est déplorable, car les étudiants sont entrés dans le bureau du recteur pour y versent de l'eau provenant des fosses septiques.

Une manière pour la coordination des étudiants de déplorer le manque d'assainissement qui règne dans l'espace universitaire.

En outre, les étudiants décrient également le retard noté dans le paiement des bourses, mais également la non élucidation de l'affaire Fallou Sène.

Nous y reviendrons...