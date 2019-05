UGB : Recueillement et prières en faveur de l'étudiant Fallou Sène

L'Université Gaston Berger de Saint-Louis a commémoré le premier anniversaire de la mort de l'étudiant Fallou Sène, tué lors d'affrontements entre étudiants et forces de l'ordre.

Cette commémoration s'est faite sous le signe du recueillement et des prières pour le repos de l'âme du défunt.

Les autorités universitaires et étatiques, notamment le recteur Ousmane Thiaré, le directeur du CROUS Pape Ousmane Faye et la présidente du Haut conseil du dialogue social, Mme Innocence Ntap Ndiaye, ont assisté à la cérémonie de récital du Coran.

Cette journée sera marquée également par une conférence cet après midi sur "Paix et justice dans les universités"...