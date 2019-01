UGB/ Quinzaine de l’hygiène et de l’entretien : les universitaires pour la résolution de tous les problèmes liés à la plomberie, la serrurerie, la maçonnerie…

Le monde universitaire de Sanar a procédé en début de semaine au lancement officiel des activités de la sixième édition de l'hygiène et de l'entretien de l'université Gaston Berger de Saint-Louis.

Organisée par la commission sociale de l'ugb, en collaboration avec le Centre des œuvres universitaires de Saint-Louis, la quinzaine cherche à apporter des solutions sur tous les problèmes auxquels sont confrontés les étudiants dans leurs logements sociaux, à l’espace vert entre autres.

Saisissant l'occasion, le secrétaire général de la commission sociale n'a pas manqué de lister les problèmes. Des problèmes liés, selon lui, à "la plomberie, à la serrurerie, à la maçonnerie et à l’espace vert".

Toutefois, il rassure que "les défis seront relevés ensembles pour parfaire l'environnement universitaire".

Malgré la tension qui sévit à l'université Gaston Berger de Saint-Louis ces derniers jours, le directeur du Crous Pape Ibrahima Faye "ose espérer qu'à la sortie de cette quinzaine de l’hygiène et de l’entretien, l'UGB y gagnera davantage."