UGB : Les étudiants barrent la RN2 et exigent le paiement immédiat des bourses...

Au terme d'une assemblée générale tenue cet après-midi au temple du savoir, la Coordination des étudiants de Saint-Louis (CESL) est passée à la vitesse supérieure en bloquant la RN2.

Les étudiants de l’Université Gaston Berger (Ugb) de Saint-Louis ont bloqué pendant plusieurs heures la circulation sur la route nationale n°2 et improvisent une marche sur le long des artères de l'axe UGB-Ngallèle.

Ces jeunes sanarois exigent le paiement sans conditions et ni délais de leurs bourses. Ils réclament également l’installation du wifi au niveau du campus social et déplorent l'inertie des autorités.