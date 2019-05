UGB / JST et absence de dialogue : Les précisions du recteur Ousmane Thiaré

En assemblée générale ce début de semaine, la coordination des étudiants de Saint-Louis a décrété des journées sans ticket illimitées et le non paiement des chambres pour les quatre prochains mois. Une manière selon ces étudiants, de fustiger l'absence de dialogue entre l'administration et la coordination, mais également le non respect des engagements pris par les autorités.

Cependant, selon le recteur Ousmane Thiaré, le dialogue n'est jamais rompu dans le temple du savoir et il continue toujours de recevoir des étudiants pour trouver des solutions à leur situation. Mieux encore, le recteur rassure que l'université est en phase d'organiser ses assises dans lesquelles tous les étudiants et tous les acteurs du système éducatif sont impliqués..