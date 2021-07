UGAACO : AIBD SA intègre le cercle restreint des cinq membres permanents du Conseil d'Administration

La 14ème Assemblée Générale Annuelle de l’Union des Gestionnaires d’Aéroports d’Afrique du Centre et de l’Ouest (UGAACO), qui s'est tenue les 08, 09 et 10 juillet 2021 à Pointe Noire au Congo, a été la grande occasion pour cette organisation continentale, d'intégrer AIBD SA et son nouveau Directeur Général, Monsieur Doudou KA, parmi les membres permanents du Conseil d'administration de l'UGAACO qui compte 10 membres dont les 5 membres permanents ont été désignés Il s'agit du Président en exercice , le DG des aéroports du Congo, du Président sortant, le Délégué aux activités aéronautiques nationales du Mali, du Vice-président et représentant de l'aéroport hôte de la prochaine Assemblée Générale, le DG de l'aéroport de Conakry, du représentant du DG de l'ASECNA, le Délégué aux activités aéronautiques nationales du Gabon et du DG de l'AIBD.SA).

Les autres membres non permanents que sont les DG des aéroports du Rwanda, de Lomé, de la Guinée Bissau, de la Côte d'Ivoire et de la Centrafrique ont été également élus ce vendredi 9 juillet 2021.

Le Conseil d'administration de l'UGAACO est une instance de prise de décisions pour l'organisation et le rayonnement du secteur aéroportuaire en Afrique de l'ouest et du centre.

Les défis sont énormes pour Doudou KA, Directeur Général de l'AIBD qui doit jouer un rôle pivot dans la promotion de la coopération sud-sud des Gestionnaires d'aéroports de l'Afrique.