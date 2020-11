UFOA U20 : La Guinée Bissau déclarée vainqueur contre le Mali sur tapis vert à cause de la Covid-19.

La Guinée Bissau a été déclarée vainqueur du match contre le Mali sur tapis vert suite aux nombreux cas (15) de coronavirus confirmés au sein de la délégation malienne présente au Sénégal pour le tournoi de l’UFOA Zone Ouest A de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) U20, renseigne un communiqué du Comité d’organisation du tournoi.



Toujours selon le document : « Le protocole sanitaire de la CAF dans le cadre du tournoi UFOA A qualificatif à la CAN U20 Maurtitanie 2021 prescrit des tests COVID 19 pour tous les officiels et les membres des délégations des équipes, au plus tard 48 heures après les arrivées sur le sol du pays hôte. Ce même protocole exige un minimum de onze (11) joueurs y compris le gardien de but, et quatre (04) remplaçants, pour la tenue d’un match. » Des conditions que les maliens ne remplissaient plus.



Les organisateurs précisent par ailleurs que « les tests COVID 19 effectués sur les membres de la délégation malienne le 19 novembre 2020, au lendemain de leur arrivée sur le sol sénégalais, sont revenus avec des cas positifs, empêchant ainsi la tenue de la rencontre N° 02 devant opposer le Mali à la Guinée Bissau. »



« Par conséquent, et au vu du règlement, la Guinée Bissau aura match gagné avec 02 buts en plus, et le MALI match perdu avec 02 buts en moins, soit Guinée Bissau 03 points + 02 buts, et MALI 00 point – 02 buts. »

Le Comité d’organisation d'informer que « les autorités sanitaires sénégalaises ont procédé à la prise en charge médicale des personnes affectées, et à la désinfection des lieux ».