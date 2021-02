UFOA-A / U17 : Les lionceaux conservent leur titre face au Mali battu 2-0 en finale.

Le tournoi UFOA-A / U17 a connu son apogée ce samedi sur la pelouse du stade Lat Dior de Thiès où s'affrontaient le Sénégal, en sa qualité de pays hôte, et le Mali. Un derby qui, une fois de plus, fut électrique entre les deux pays voisins qui se sont livrés un duel épique.



Avec beaucoup d'intensité et d'engagement, les 22 acteurs n'ont pas dérogé à la tradition des oppositions "sénégalo-maliennes" cet après-midi.



Malgré cela, le virevoltant Mamadou Ngingue qui a été désigné meilleur joueur du tournoi, réussira tout de même à ouvrir la marque à la 30e minute (1-0.) Au retour des vestiaires, ce sont des Maliens déterminés qui ont foulé la pelouse, décidés à revenir à la marque. Il n'en sera rien puisque le but d'Alioune Diop restera inviolé grâce à une grande solidarité défensive des Lionceaux. Tenu en échec tout au long de la partie, l'attaquant sénégalais, Ibou Sané qui a vécu une finale compliquée, inscrira le but du break en fin de match, sur pénalty (2-0.)



La partie est pliée, à cela s'ajoute une vive tension exacerbée par un but refusé côté Malien. Dans ce match qui était déjà tendu, les esprits s'échauffent sur le blanc entre les entraîneurs, comme sur la pelouse. Finalement, le scénario restera inchangé, le Sénégal conserve son titre dans la catégorie des U17 de la zone UFOA/A après le sacre de 2018.



Pour Malick Daf, ceci est juste une étape avant d'aller disputer dans quelques semaines la coupe d'Afrique des nations U17, au mois de Mars, au Maroc.