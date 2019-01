UEMOA / Revue annuelle des réformes politiques : Le ministre Amadou Bâ mesure la pertinence des recommandations.

Ce matin, le ministre des finances Amadou Bâ a accueilli la délégation de la commission de l'UEMAO dirigée par son président Boureima Abdallah.

Cette rencontre rentre dans le cadre de la revue annuelle des réformes, politiques, programmes et projets de l'UEMOA.

Le ministre de l'économie et des finances Amadou Bâ a rappelé que cette revue revêt une pertinence du fait de son approche et la nécessité de procéder à un suivi rapproché des recommandations.