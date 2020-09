UEFA : les finalistes pour les titres de meilleur joueur et meilleur coach 2019-2020

Jeudi prochain, les 32 équipes qualifiées pour la Ligue des Champions connaîtront leurs adversaires pour la phase de poules. En parallèle, l'UEFA décernera plusieurs récompenses pour l'exercice 2019-2020, avec notamment ceux de meilleur joueur et meilleur entraîneur.



De Bruyne pour gêner Lewandowski et Neuer



Sauf énorme surprise, Virgil van Dijk, dernier lauréat, devrait céder sa couronne à un joueur du Bayern Munich. Deux joueurs du club allemand sont d'ailleurs en lice pour terminer à la première place. En effet, Robert Lewandowski, meilleur buteur européen (55 buts en 47 matchs), et Manuel Neuer, exceptionnel ces derniers mois, font partie des trois finalistes pour cette récompense.

Seul Kevin De Bruyne, élu meilleur joueur de Premier League, peut encore priver un des deux Roten de ce sacre. Dans le reste du TOP 10, on retrouve trois autres vainqueurs de la C1 avec le Bayern, à savoir Thomas Müller (6e), Thiago Alcântara (8e) et Joshua Kimmich (9e).

Finalistes malheureux de la coupe aux grandes oreilles, les stars du Paris Saint-Germain, Neymar et Kylian Mbappé, terminent respectivement à la 4e et à la 7e place.

Deuxième la saison passée, Lionel Messi finit également 4e, à égalité avec le Brésilien, alors que Cristiano Ronaldo, qui n'avait jamais quitté le podium depuis la création de la récompense, en 2011, échoue à une petite 10e place.



Flick intouchable ?



Chez les coachs, on a une certitude : le vainqueur sera Allemand. Et pour cause, Hans-Dieter Flick (Bayern), Jürgen Klopp (Liverpool) et Julian Nagelsmann (Leipzig) sont les trois finalistes. Avec 33 victoires en 36 matchs lors de la saison écoulée et un parcours parfait en Ligue des Champions, le coach bavarois part avec une très large avance. Malgré son parcours exceptionnel avec les Reds en Premier League, Klopp aura énormément de mal à faire de l'ombre à son compatriote, à la tête d'une machine de guerre inarrêtable.



Dans le reste du TOP 10, on retrouve un autre coach allemand avec Thomas Tuchel, positionné au 4e rang grâce à son quadruplé sur la scène nationale et sa finale perdue en C1. Trois autres pays sont représentés par deux entraîneurs : la France avec Rudi Garcia, demi-finaliste de C1, et Zinedine Zidane, champion d'Espagne avec le Real Madrid, l'Italie avec Gian Piero Gasperini (Atalanta) et Antonio Conte (Inter) mais aussi l'Espagne avec Julen Lopetegui, vainqueur de la Ligue Europa, et Pep Guardiola.



Le classement connu pour le titre de meilleur joueur de l'UEFA en 2019-2020

4. Lionel Messi (Barcelone) : 53 points -.

Neymar (Paris SG) : 53 points

6. Thomas Müller (Bayern) : 41 points

7. Kylian Mbappé (Paris SG) : 39 points

8. Thiago Alcântara (Liverpool, ex-Bayern) : 27 points

9. Joshua Kimmich (Bayern) : 26 points

10. Cristiano Ronaldo (Juventus) : 25 points



Le classement connu pour le titre de meilleur coach de l'UEFA en 2019-2020

4. Thomas Tuchel (Paris SG) : 76 points

5. Gian Piero Gasperini (Atalanta) : 68 points

6. Julen Lopetegui (Séville) : 57 points

7. Rudi Garcia (Lyon) : 32 points

8. Zinedine Zidane (Real Madrid) : 25 points

9. Josep Guardiola (Manchester City) : 11 points

10. Antonio Conte (Inter) : 9 points