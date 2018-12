UEFA : Sadio Mané et Kalidou Koulibaly parmi les 50 nominés de l'équipe type de l'année 2018

Tous les ans, l'UEFA dévoile une pré-liste de joueurs candidats à figurer dans l'équipe type de l'année. Ce lundi, l'institution qui régit le football européen a dévoilé 50 noms qui devront donc se frayer une place dans le onze idéal de l'année civile 2018. Ce sont les internautes qui voteront pour composer cette équipe qui aura sûrement fière allure, dans laquelle on retrouvera probablement bon nombre de joueurs du Real Madrid, encore sacré en Ligue des Champions



On retrouve forcément un bon contingent de joueurs français, 10 au total : Hugo Lloris, Raphaël Varane, Samuel Umtiti, Lucas Hernandez, N'Golo Kanté, Paul Pogba, Florian Thauvin, Dimitri Payet, Kylian Mbappé ainsi qu'Antoine Griezmann. La France est la nation la plus représentée de la liste, notamment à cause du bon parcours de l'Olympique de Marseille en Europa League.





Karim Benzema, qu'on pouvait attendre et qui était dans le top 30 du Ballon d'Or, n'est en revanche pas de la partie. L'an dernier, les internautes avaient opté pour le onze suivant : Buffon - Marcelo, Chiellini, Ramos, Alves - Hazard, Modric, Kroos, De Bruyne - Ronaldo, Messi. Il est d'ailleurs plus que probable que certains des joueurs soient à nouveau dans l'équipe type de 2018 ! Réponse début janvier !



Gardiens



Alisson (Liverpool)



Hugo Lloris (Tottenham)



Keylor Navas (Real Madrid)



Jan Oblak (Atletico Madrid)



Marc-André ter Stegen (FC Barcelone).



Défenseurs



Virgil van Dijk (Liverpool)



Raphaël Varane (Real Madrid)



Sergio Ramos (Real Madrid)



Marcelo (Real Madrid)



John Stones (Manchester City)



Juanfran (Atletico Madrid)



Giorgio Chiellini (Juventus Turin)



Samuel Umtiti (FC Barcelone)



Jordi Alba (FC Barcelone)



Kalidou Koulibaly (Naples)



Lucas Hernandez (Atletico Madrid)



José Gimenez (Atletico Madrid)



Kostas Manolas (AS Roma)



Gerard Piqué (FC Barcelone)



Joshua Kimmich (Bayern Munich).



Milieux



Luka Modric (Real Madrid)



Ngolo Kanté (Chelsea)



Eden Hazard (Chelsea)



Kevin De Bruyne (Manchester City)



James Milner (Liverpool)



Casemiro (Real Madrid)



Toni Kroos (Real Madrid)



Ivan Rakitic (FC Barcelone)



Paul Pogba (Manchester United)



David Silva (Manchester City)



Miralem Pjanic (Juventus Turin)



Saul Niguez (Atletico Madrid)



Isco (Real Madrid)



Florian Thauvin (Marseille)



Dimitri Payet (Marseille).



Attaquants



Kylian Mbappé (PSG)



Lionel Messi (FC Barcelone)



Cristiano Ronaldo (Juventus Turin)



Mohamed Salah (Liverpool)



Antoine Griezmann (Atletico Madrid)



Harry Kane (Tottenham)



Neymar (PSG)



Robert Lewandowski (Bayern Munich)



Roberto Firminho (Liverpool)



Sadio Mané (Liverpool)



Edin Dzeko (AS Roma)



Gareth Bale (Real Madrid)



Edinson Cavani (PSG)



Luis Suarez (FC Barcelone)



Paulo Dybala (Juventus Turin).