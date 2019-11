UCS DE MBACKÉ / Le coordonnateur départemental quitte le parti et estime que Baldé fait dans le business.

Elhadj Mouhamadou Cissé n’est plus le coordonnateur départemental de l’Union des centristes du Sénégal. Le leader politique a décidé officiellement de tourner le dos au docteur Abdoulaye Baldé dont le parti n'existe plus que de nom. " L'UCS n'existe plus! Un parti normal qui prétend diriger ce pays doit se réunir en permanence. L' Ucs ne se réunit plus. Le Président du parti est devenu injoignable. Il ne parle plus avec ces coordonnateurs départementaux, il ne parle plus avec les membres du comité exécutif national".



El Hadj Mouhamadou Cissé d'estimer que demeurer dans une formation politique est une perte de temps. " Pourquoi rester dans un tel parti, y rester pour jouer en disant qu'il peut-être élu demain Président de la République. Nous n'allons pas entrer dans ce jeu. Nous sommes des intellectuels honnêtes. Nous avons décidé de faire de la politique avec des principes et des convictions. Cest pourquoi nous avons décidé de quitter le parti. "