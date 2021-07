UCAD: Mamadou Touré, le coordinateur des cadres de AJ-PADS a présenté un doctorat avant-gardiste sur le Pétrole.

Le Secrétaire Général de AJ- PADS Landing Savané a assisté ce matin à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (certainement avec fierté) à la présentation du doctorat unique de Droit Privé de son coordinateur des Cadres Mamadou Touré sur le Pétrole. Le sujet avant-gardiste a porté sur « Les régulations internationales et quelques législations nationales, Etats-Unis, France, Sénégal sur la sécurité pétrolière: Analyses systémiques et stratégie globale. » Le jury de thèse présidé par le Professeur Pape Demba Sy a enregistré la participation remarquée du Dr. Makhtar Cissé ancien Ministre de l’Energie et du Pétrole. Selon les commentaires du jury, cette thèse de 689 pages pourrait éclairer très utilement les politiques et stratégies actuelles de gestion de notre pétrole à venir. Voilà le profil de politicien que les sénégalais aimeraient voir davantage dans l’arène publique qui soient capables d’apporter des réponses d’expert aux problèmes des populations.