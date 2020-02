UCAD / Levée des couleurs et « cleaning day » : Des étudiants s’opposent

L’amicale de la Faculté de droit de l’UCAD a tenu un point de presse ce 26 février devant la direction du COUD pour montrer son opposition face à l’activité qu’elle juge folklorique et politique qu’organise la direction générale du COUD. Selon Babacar Kébé, le porte-parole du jour, « en revanche, nous sommes radicalement opposés à ce que des activités de festivité priment sur les questions sociales les plus urgentes et les plus élémentaires que nous dénommons des questions de l’heure. Des questions qui, à notre avis, constituent le soubassement même du bien-être de l’étudiant... »