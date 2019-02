UCAD / Les polytechniciens laissés en rade : la gestion du COUD déplorée par les étudiants

Compte tenu des conditions dégradantes auxquelles font face les étudiants de l’École Supérieure Polytechnique de Dakar, tels les problèmes liés à la restauration, l’hébergement, la promiscuité, le manque d’eau pour ne citer que ceux-là, le comité exécutif des étudiants du campus a fait face à la presse pour exposer leurs revendications.



Un blocus avait été établi par les étudiants au niveau du campus pour faire valoir leurs droits et empêcher les activités du COUD. Un procédé mal accepté par certains de leurs camarades qui les ont attaqués dans la soirée du 05 février.



Cette violente altercation a eu pour conséquence des blessures de quelques étudiants et un traumatisme pour certains. Raison pour laquelle tout le campus fut évacué le jour même jusqu’à ce que la situation revienne à la normale.



Par la voix de Pape Assane Ndoye, le président du comité, les étudiants de l’ESP déplorent et regrettent tout ce qui s’est passé entre eux. Selon lui, ils ont été victimes de manipulation de la part des administrateurs du COUD qui avaient pour dessein de semer la zizanie entre eux.



Un appel est lancé à ces derniers pour éviter que ce genre de situation ne se reproduise...