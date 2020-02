UCAD / Le MEER national rend hommage à feu Ousmane Tanor Dieng.

Les étudiants républicains réunis dans le MEER NATIONAL ont tenu à organiser ce samedi une cérémonie d'hommage à titre posthume à feu président Ousmane Tanor Dieng. Devant le pavillon C de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, ils se sont rassemblés en masse pour renouveler à tous leurs camarades socialistes et même des autres partis alliés, leur confiance et leur collaboration pour l'accomplissement de la vision du chef de l'État pour le plan Sénégal émergent. Ainsi, ils ont appelé leurs camarades à se joindre à eux lors la cérémonie d'hommage qui est prévue à la maison du parti à Colobane. Suite à cela, la célébration de l'anniversaire de la victoire de Benno Bokk Yaakaar de la présidentielle du 24 février 2019 est aussi en vue.