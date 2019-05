UCAD : La tension monte entre étudiants et forces de l'ordre

C'est le branle-bas de combat depuis ce matin entre étudiants de Dakar et forces de l'ordre. L'avenue Cheikh Anta Diop est transformée en champ de bataille où chaque partie essaie de montrer sa suprématie. Les étudiants d'un côté jettent des pierres et de l'autre les forces de l'ordre répliquent avec des grenades lacrymogènes. Une véritable intifada qui paralyse la libre circulation car les véhicules sont contraints de faire des détours. Une grève qui perturbe encore une fois de plus les cours de l’Université Cheikh Anta Diop (Ucad) de Dakar ce jeudi. Aux dernières nouvelles cette grève est initiée par des amicales d’étudiants qui déplorent leur « calvaire » lié à la question des bourses.