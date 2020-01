UCAD / Faculté de Médecine : Les étudiants paralysent le système pédagogique et ne comptent faire « pédale douce » sur leurs revendications.

Depuis plusieurs mois, les étudiants de la faculté de médecine, de pharmacie et d’odontologie ne trouvent toujours pas gain de cause par rapport à leurs revendications.



Par le biais de leur Amicale, les étudiants ont convoqué ce lundi un point de presse pour parler des conditions déplorables qu’ils vivent. Ils ont décliné des points saillants qui touchent au bon déroulement des enseignements pédagogiques au sein de la faculté et qui constituent les plus récurrents dans leur plateforme revendicative.



Il a été question de souligner d’abord le non-respect des engagements qui ont été avancés par les autorités en charge de la question de l’enseignement supérieur. Ils énuméreront entre autres la question des trousses dentaires, la prise en charge des étudiants au niveau de l’institut d’odontologie et la vaccination des étudiants contre certaines pathologies telles le virus de l’Hépatite B.



Après avoir dénoncé ces insuffisances au niveau de leur faculté et averti l’autorité, ils décident de paralyser le système pédagogique ce lundi et n’exclut guère de passer à d’autres étapes revendicatives pour se faire entendre...