UCAD / Détention de Babacar Diop et Cie : Les Syndicats d’enseignants et les Etudiants marquent leur indignation, arrêtent les cours et menacent...

C’est un environnement, un espace universitaire vidé de toute sa substance estudiantine que nous avons découvert ce matin. Ces derniers se sont en effet joints aux syndicalistes et professeurs pour tenir devant le bâtiment de la faculté des lettres et des sciences humaines, un point de presse pour manifester leur indignation et amertume face à la détention de leur collègue et professeur. Le Syndicat unitaire et démocratique des enseignants du Sénégal/Enseignement supérieur et recherche (Sudes/Esr) et le Syndicat autonome des enseignants du supérieur (Saes) avec le soutien notamment des étudiants de toutes les facultés, passent à la vitesse supérieure. Objectif : « soutenir leur collègue, professeur et camarade Babacar Diop en même temps que tous les autres qui ont été arrêtés devant les grilles du palais.



Ils ont tenu, ce lundi, à procéder à l’arrêt systématique des cours dans toutes les facultés de l’université de Dakar. Etant prêts à se lancer dans un combat, ces professeurs, syndicalistes et étudiants demandent par ailleurs des explications, de la part de l’État, sur « cette hausse de l’électricité » car, comme l’a souligné Malick Diagne, le chef de département de philosophie de l’Ucad au cours de ce point de presse, « En tant qu’universitaires, ils ont le droit de savoir ce qui se passe », réclame-t-il.



« La détention du professeur Babacar Diop ainsi que les autres codétenus est juste arbitraire et reste une violation de la charte fondamentale qui donne le droit à tout citoyen de faire sa marche pacifique comme il les entend », ajoutera Malick Diagne.



Ces syndicalistes et étudiants tiennent le président de la République pour responsable de tout ce qui pourrait arriver à leur camarade et exigent sa libération immédiate