UCAD/ Arrêt des Cours : les étudiants « inquiets » se victimisent et parlent « de sacrifice politique »

C’est un calme total qu’on observe à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar depuis la suspension des cours il y’a maintenant plus de cinq mois.





Même si les raisons restent toujours les mêmes dont la ruine de l’état des lieux (une partie incendiée, empreintes des pierres et résidus des fumées sur plus d’un bâtiment), pour les étudiants trouver aujourd’hui sur l’allée du couloir de la mort, le gouvernement sénégalais cherche à les « sacrifier » pour satisfaire sa soif politique.



« Pour des raisons politiques, ils décident de nuire à notre avenir et ça, nous ne l’accepterons pas » assure l’un des jeunes étudiants.



De son côté Aliou, nouveau bachelier s’inquiète pour son avenir. En effet depuis l’acquisition de son Bac, ce dernier n’a pas assisté ni bénéficié de cours, pour lui ce ce retard accusé n’aura pas un impact positif.



Aujourd’hui dans tous le campus le seul désir reste le même chez les étudiants, c’est-à-dire la reprise immédiate des cours en présentiel et la réouverture du campus.