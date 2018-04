UBA célèbre l’Afrique et honore son personnel lors de l’édition 2018 du prix CEO Awards

C’était une soirée glamour pleine d’une excitation électrisante. Le groupe financier panafricain, United Bank for Africa (UBA), a une fois de plus réuni un public extraordinaire provenant de toute l’Afrique lors de l’édition 2018 du prix UBA CEO Awards.



L’événement, qui s’est déroulé à Eko Hotels & Suites à Lagos au Nigéria, est le sujet de toutes les conversations et a fait le buzz sur les médias sociaux et les membres du personnel, leurs clients et amis se sont tous immergés dans les célébrations de cette soirée spéciale.



UBA CEO Awards reste l’un des événements annuels les plus prisés du calendrier du divertissement à Lagos. Dans sa 10ème année depuis sa création en 2008, l’événement ne cesse de prendre de l’ampleur et de s’améliorer.



Le thème de la soirée, Célébration de l’Afrique couvre une célébration par la banque panafricaine de la riche histoire et culture du continent. La présence de UBA dans 20 pays africains et à Londres, Paris et New York explique la présence à l’événement d’un public culturellement diversifié. La Banque y a également poursuivi la promotion de ses valeurs fondamentales d’esprit d’entreprise, d’excellence et d’exécution, car les membres du personnel qui avaient fourni des performances extraordinaires au cours de l’année ont été récompensés et célébrés tout au long de la soirée.



Le Président du Groupe UBA, M. Tony Elumelu, présent à l’événement aux côtés de sa charmante épouse, Dr. Awele, a, lors de son interview sur le tapis doré, déclaré que la banque a choisi ce jour pour récompenser le personnel qui a travaillé dur pour que la société reste une institution financière de premier plan sur le continent.



“C’est le moment de récompenser la dignité, le travail et l’excellence dans l’exécution, et de montrer à tous les membres du personnel dans le monde entier qu’ils sont très appréciés pour leurs contributions”, a déclaré Elumelu.



Le DG du Groupe, Kennedy Uzoka, qui a félicité les lauréats des différents prix dans les différentes catégories, les a chargés de continuer à travailler dur et à exhaler les valeurs fondamentales de UBA. Il a réitéré que le client est l’employeur et que tout le personnel doit se concentrer sur l’assurance constante d’excellents services.



Il a déclaré : “Chaque année, notre tradition est d’apprécier nos employés qui ont fait de leur mieux et sont allés bien au-delà de l’appel du devoir pour offrir d’excellents services à la banque et , par extension, aux clients. Comme vous le savez, UBA a promu environ 47% de son personnel au cours des douze derniers mois, ce qui est très rare dans notre secteur. C’est une déclaration de notre engagement envers les employés”.



Plus loin, M. Uzoka a déclaré : “Nous savons que lorsque vous êtes récompensé(e), vous serez motivé(e) pour en faire plus, alors je vous encourage tous à faire de votre mieux et à rester concentré(e) sur la satisfaction des clients, c’est la raison pour laquelle nous sommes là”.



Étaient présents des capitaines d’industries, des magnats des médias, des stars de Nollywood, de hauts fonctionnaires et politiciens dont le Président du Groupe Dangote, Alhaji Aliko Dangote, le Président de Forte Oil, Femi Otedola, le Président de la Chambre du commerce et de l’industrie de Lagos, Chief (Mme) Nike Akande, l’ancien Gouverneur de l’État d’Ekiti, Otunba Niyi Adebayo et sa femme Angela, l’éditeur du magazine Ovation, Dele Momodu, le chef de la majorité à la Chambre des représentants, Femi Gbajabiamila, la DG de Ebony LifeTV, Mme Mo Abudu, et quelques stars de Nollywood, Richard Mofe Damijo, Omotola Jalade Ekehinde, Omoni Oboli.



Également présent pour honorer UBA lors de l’événement étaient l’ancien commissaire aux finances de l’État de Lagos, Wale Edun, le DG de Financial Derivatives Company Limited, Bismarck Rewane, le DG de Airtel, Segun Ogunsanya, parmi de nombreux autres.



Les performances phares de célèbres vedettes comme Olamide, Flavor, Kiss Daniels, Styl Plus et Falz le Bad Guy ainsi que la comédie hilarante de Basketmouth n’ont pas manqué d’éloigner le personnel et les invités de leurs sièges pour le grand bonheur des personnes présentes.