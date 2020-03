UASZ / Ziguinchor : Les étudiants font face à la police, et la gendarmerie s'en mêle...

Les étudiants de l'université Assane Seck de Ziguinchor ont envahi les rues de la ville pour protester et réclamer leur droit. C'est presque toutes les grandes avenues, de Kénia au Centre ville, qui sont envahies par une marée des étudiants qui ont brûlé des pneus partout où ils passent. Même la route qui mène chez le Procureur sur la voie des 54 mètres n'est pas épargnée. Ils font face présentement aux policiers sur plusieurs fronts. Selon des sources contactés, même la gendarmerie s'en est mêlée car la police semblerait à bout de souffle.

Les grévistes réclament l'achèvement des chantiers enclenchée depuis des années, la livraison le plus rapidement possible et sans condition des chapiteaux, l'extension du restaurant et ou l'ouverture du second restaurant toujours en chantier, et l'extension de la bibliothèque.

Des sources nous informent qu'il y a des étudiants arrêtés...